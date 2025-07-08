وفد شركة "Resources Investment" الإماراتية برئاسة محمد الظاهري نقل إلى الرئيس عون رغبة الشركة في المساهمة بتنفيذ مشاريع حيوية في لبنان منها الكهرباء والقطاع المصرفي إلى جانب استثمارات في عدد من المشاريع الإنمائية التي تحددها الدولة اللبنانية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك