الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إعلام نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران لم ترسل أي طلب للقاء مسؤولين أميركيين
آخر الأخبار
2025-07-08 | 04:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إعلام نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران لم ترسل أي طلب للقاء مسؤولين أميركيين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
المتحدث
الخارجية
الإيرانية:
طهران
للقاء
مسؤولين
أميركيين
التالي
الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة إسرائيلية تحلق في أجواء منطقة مرجعيون على علو منخفض
وفد شركة "Resources Investment" الإماراتية برئاسة محمد الظاهري نقل إلى الرئيس عون رغبة الشركة في المساهمة بتنفيذ مشاريع حيوية في لبنان منها الكهرباء والقطاع المصرفي إلى جانب استثمارات في عدد من المشاريع الإنمائية التي تحددها الدولة اللبنانية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:41
وكالة مهر عن مصدر: الخارجية الإيرانية تدرس عقد جولة تفاوض جديدة لإلغاء العقوبات وتحديد مستوى التخصيب والولايات المتحدة طلبت عبر وسطاء مواصلة المفاوضات النووية بعد فشلها بوقف قدرات طهران النووية
آخر الأخبار
06:41
وكالة مهر عن مصدر: الخارجية الإيرانية تدرس عقد جولة تفاوض جديدة لإلغاء العقوبات وتحديد مستوى التخصيب والولايات المتحدة طلبت عبر وسطاء مواصلة المفاوضات النووية بعد فشلها بوقف قدرات طهران النووية
0
أخبار دولية
06:34
صحف إيرانية تنتقد بزشكيان لتصريحاته "اللينة" إزاء واشنطن
أخبار دولية
06:34
صحف إيرانية تنتقد بزشكيان لتصريحاته "اللينة" إزاء واشنطن
0
أخبار دولية
06:32
الكرملين: تزويد أوكرانيا بالأسلحة يطيل أمد الحرب
أخبار دولية
06:32
الكرملين: تزويد أوكرانيا بالأسلحة يطيل أمد الحرب
0
أخبار لبنان
06:29
نقيب المحامين من السراي: شددنا على ضرورة النهوض بقطاع العدالة ودعم استقلالية القضاء
أخبار لبنان
06:29
نقيب المحامين من السراي: شددنا على ضرورة النهوض بقطاع العدالة ودعم استقلالية القضاء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:41
وكالة مهر عن مصدر: الخارجية الإيرانية تدرس عقد جولة تفاوض جديدة لإلغاء العقوبات وتحديد مستوى التخصيب والولايات المتحدة طلبت عبر وسطاء مواصلة المفاوضات النووية بعد فشلها بوقف قدرات طهران النووية
آخر الأخبار
06:41
وكالة مهر عن مصدر: الخارجية الإيرانية تدرس عقد جولة تفاوض جديدة لإلغاء العقوبات وتحديد مستوى التخصيب والولايات المتحدة طلبت عبر وسطاء مواصلة المفاوضات النووية بعد فشلها بوقف قدرات طهران النووية
0
آخر الأخبار
06:06
رئيس الحكومة نواف سلام في عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
آخر الأخبار
06:06
رئيس الحكومة نواف سلام في عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
0
آخر الأخبار
05:46
حماس: وهم تحرير الأسرى بالقوة تحطم تحت وقع ضربات المقاومة المتلاحقة وتفوقها الميداني
آخر الأخبار
05:46
حماس: وهم تحرير الأسرى بالقوة تحطم تحت وقع ضربات المقاومة المتلاحقة وتفوقها الميداني
0
آخر الأخبار
05:30
وفد ليبيريا للمنظمة البحرية الدولية: مقتل شخصين بعد هجوم حوثي على السفينة "إتيرنيتي سي" التي ترفع علم ليبيريا وتشغلها شركة يونانية قبالة ميناء الحديدة باليمن
آخر الأخبار
05:30
وفد ليبيريا للمنظمة البحرية الدولية: مقتل شخصين بعد هجوم حوثي على السفينة "إتيرنيتي سي" التي ترفع علم ليبيريا وتشغلها شركة يونانية قبالة ميناء الحديدة باليمن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-07-04
الرئيس عون وصل إلى وزارة العدل حيث التقى الوزير عادل نصّار في مكتبه في زيارة تفقدية شدّد خلالها على أهمية تحقيق العدالة في هذه المرحلة
آخر الأخبار
2025-07-04
الرئيس عون وصل إلى وزارة العدل حيث التقى الوزير عادل نصّار في مكتبه في زيارة تفقدية شدّد خلالها على أهمية تحقيق العدالة في هذه المرحلة
0
آخر الأخبار
2025-07-04
رئيس الجمهورية توجه إلى مكتب النيابة العامة المالية حيث التقى النائبة العامة بالنيابة القاضية دورا الخازن في حضور الوزير عادل نصار والقضاة سهيل عبود وجمال الحجار وأيمن عويدات
آخر الأخبار
2025-07-04
رئيس الجمهورية توجه إلى مكتب النيابة العامة المالية حيث التقى النائبة العامة بالنيابة القاضية دورا الخازن في حضور الوزير عادل نصار والقضاة سهيل عبود وجمال الحجار وأيمن عويدات
0
اقتصاد
02:08
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
أخبار لبنان
05:12
قائد الجيش استقبل توماس براك... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
05:12
قائد الجيش استقبل توماس براك... وهذا ما جرى بحثه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:27
نقاش رفيع المستوى بين ترامب ونتنياهو حول غزة والقضية الفلسطينية..اليكم التفاصيل
أخبار دولية
03:27
نقاش رفيع المستوى بين ترامب ونتنياهو حول غزة والقضية الفلسطينية..اليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
03:17
ترامب: أود رفع العقوبات الأميركية الصارمة عن إيران في الوقت المناسب
أخبار دولية
03:17
ترامب: أود رفع العقوبات الأميركية الصارمة عن إيران في الوقت المناسب
0
أخبار دولية
16:27
تفاصيل المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل...
أخبار دولية
16:27
تفاصيل المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل...
0
أخبار دولية
14:35
البيت الأبيض: "الأولوية القصوى" لترامب هي إنهاء الحرب في غزة
أخبار دولية
14:35
البيت الأبيض: "الأولوية القصوى" لترامب هي إنهاء الحرب في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
فرن الشباك كانت على موعد مع ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع
تقارير نشرة الاخبار
13:43
فرن الشباك كانت على موعد مع ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
انطلاق بطولة Padel For A Cause وسط مشاركة قياسية لدى السيدات والرجال
تقارير نشرة الاخبار
13:39
انطلاق بطولة Padel For A Cause وسط مشاركة قياسية لدى السيدات والرجال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هذه الشركة تتجه لتصبح الأعلى قيمة في تاريخ العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هذه الشركة تتجه لتصبح الأعلى قيمة في تاريخ العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ديبلوماسية الأزياء: حين تتحوّل الـFashion إلى رسائل سياسية!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ديبلوماسية الأزياء: حين تتحوّل الـFashion إلى رسائل سياسية!
0
أخبار دولية
13:25
ترقّب للقاء ترامب ونتنياهو... وهذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI
أخبار دولية
13:25
ترقّب للقاء ترامب ونتنياهو... وهذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:08
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
07:56
مصادر: ضمانات أميركية عالقة وتكرار لموقف حزب الله في لقاء براك – بري
أخبار لبنان
07:56
مصادر: ضمانات أميركية عالقة وتكرار لموقف حزب الله في لقاء براك – بري
3
خبر عاجل
16:09
الجيش: توقيف أحد المسلحين الذين ظهروا أثناء إحدى المناسبات في منطقة زقاق البلاط - بيروت
خبر عاجل
16:09
الجيش: توقيف أحد المسلحين الذين ظهروا أثناء إحدى المناسبات في منطقة زقاق البلاط - بيروت
4
أمن وقضاء
03:32
مطلوب في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
03:32
مطلوب في قبضة شعبة المعلومات
5
أخبار لبنان
02:21
براك زار معراب ليلا... جعجع: جمع كل سلاح غير شرعي مطلب لبناني في الأساس
أخبار لبنان
02:21
براك زار معراب ليلا... جعجع: جمع كل سلاح غير شرعي مطلب لبناني في الأساس
6
أخبار لبنان
12:38
مصادر: برّي لم يدخل في تفاصيل الورقة مع براك وركّز على الاغتيالات والقصف..وبراك بحث في "شدشدة" لعمل "الميكانيزم"
أخبار لبنان
12:38
مصادر: برّي لم يدخل في تفاصيل الورقة مع براك وركّز على الاغتيالات والقصف..وبراك بحث في "شدشدة" لعمل "الميكانيزم"
7
فنّ
11:52
"قلتلها بحبك وطلبت إيدها"... وائل كفوري يعلنها: "تك تك قلبي" (فيديو)
فنّ
11:52
"قلتلها بحبك وطلبت إيدها"... وائل كفوري يعلنها: "تك تك قلبي" (فيديو)
8
أخبار لبنان
01:21
برّاك لجعجع: لا علاقة لنا بمشاكلكم (الأخبار)
أخبار لبنان
01:21
برّاك لجعجع: لا علاقة لنا بمشاكلكم (الأخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More