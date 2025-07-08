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o
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وكالة مهر عن مصدر: الخارجية الإيرانية تدرس عقد جولة تفاوض جديدة لإلغاء العقوبات وتحديد مستوى التخصيب والولايات المتحدة طلبت عبر وسطاء مواصلة المفاوضات النووية بعد فشلها بوقف قدرات طهران النووية
آخر الأخبار
2025-07-08 | 06:41
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وكالة مهر عن مصدر: الخارجية الإيرانية تدرس عقد جولة تفاوض جديدة لإلغاء العقوبات وتحديد مستوى التخصيب والولايات المتحدة طلبت عبر وسطاء مواصلة المفاوضات النووية بعد فشلها بوقف قدرات طهران النووية
*
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