يرق عشية انطلاق امتحانات الثانوية العامة: الأسئلة ستكون طبيعية وضمن المنهج المقرر

قبيل يوم من انطلاق الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعوها الاربعة، أكد المدير العام لوزارة التربية، فادي يرق، أن الأسئلة ستكون طبيعية، غير تعجيزية، وتأتي ضمن إطار المنهج المقرر.