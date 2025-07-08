جابر: لإعادة بناء القدرات الضريبية وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر التحوّل الرقمي

أشار وزير المال ياسين جابر إلى أنّ مجلس الوزراء أقرّ في شباط 2024 "الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية من أجل تقديم المساعدات للفئات الأكثر حاجة، توسيع شبكات التأمينات الاجتماعية وتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية. داعيا اى إعادة بناء القدرات الضريبية عبر التحول الرقمي لتأمين التمويل.



كلام جابر اتى خلال اطلاق تقرير "مراجعة الإنفاق على الحماية الاجتماعية في لبنان" الذي اعده معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي".