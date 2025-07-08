انطلاق الدورة الأولى لامتحانات البكالوريا الفنية... وكاميرا الـLBCI ترصد الأجواء وآراء الطلاب

انطلقت اليوم، الدورة الاولى للامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية، في عدد من المراكز المخصصة لهذه الشهادة، كاميرا الـLBCI جالت على عدد من المراكز متفقدة سير الامتحانات وحاورت عددًا من الطلبة.