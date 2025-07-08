مستشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية ساسين ساسين للـLBCI: سلاح الحزب لم يعد قادرًا على تشكيل قوّة ردع ويتحوّل إلى نقطة خلاف داخليّ أكثر من خلاف إقليميّ لذلك علينا أن نتجنّب هذا السلاح وعلى الحزب أن يتجاوب مع السلطة اللبنانية

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