رئيس الجمهورية أمام وفد المؤسسة البطريركية المارونية العالمية للإنماء الشامل: الإنماء يجب أن يكون شاملاً لكي تستفيد منه كل مناطق الوطن والعلم والصحة يُشكّلان الركيزة الأساسية في هذا الإنماء الشامل الذي نسعى إلى تحقيقه

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