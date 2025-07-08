ساسين للـLBCI: نتمنى أن تُقام الإصلاحات كلّها لكننا لا يمكننا أن نحمّل الدولة الحديثة في لبنان مسؤولية كل ما حصل في الأعوام السابقة فهم يقومون بواجباتهم وإن كان ببطء

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