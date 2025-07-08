وزير خارجية بريطانيا: يمكن للترويكا الأوروبية إعادة فرض العقوبات على إيران وهو ما قد يزيد معاناة النظام الإيراني ما لم يتخذ موقفا جديا بشأن التراجع عن البرنامج النووي

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