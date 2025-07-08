الراعي من بعبدا: وضع المسيحيين في سوريا صعب والانفجار “يشغل البال” خصوصًا أن لا ردة فعل من الدولة السورية والمسيحيون يحتاجون إلى العيش بضمانة وما يحصل في سوريا يجعلنا نفهم قيمة لبنان

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