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مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على سيارة في العيرونية - طرابلس أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 13 آخرين بجروح

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2025-07-08 | 12:54
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مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على سيارة في العيرونية - طرابلس أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 13 آخرين بجروح
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مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على سيارة في العيرونية - طرابلس أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 13 آخرين بجروح

 
 
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