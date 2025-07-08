الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق لمسيرة إسرائيلية من دون صوت فوق مدينة الهرمل
آخر الأخبار
2025-07-08 | 14:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق لمسيرة إسرائيلية من دون صوت فوق مدينة الهرمل
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية
للإعلام:
تحليق
لمسيرة
إسرائيلية
مدينة
الهرمل
التالي
بن غفير: أدعو إلى إعادة فريق التفاوض الإسرائيلي الذي توجه إلى الدوحة
هيئة البث الإسرائيلية: الجنود القتلى تعرضوا لتفجير 4 عبوات ناسفة الواحدة تلو الأخرى وليس في آن معا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:12
الجيش الإسرائيلي: إستهداف قيادي من حماس في لبنان
أخبار دولية
16:12
الجيش الإسرائيلي: إستهداف قيادي من حماس في لبنان
0
فنّ
16:01
شائعات تطال توم كروز... علاقة عاطفية جديدة وتفاعل لافت من طليقته
فنّ
16:01
شائعات تطال توم كروز... علاقة عاطفية جديدة وتفاعل لافت من طليقته
0
منوعات
15:48
في تركيا... علماء آثار يكتشفون كنوزاً قديمة في حطام سفينة تعود إلى 2000 عام (صور)
منوعات
15:48
في تركيا... علماء آثار يكتشفون كنوزاً قديمة في حطام سفينة تعود إلى 2000 عام (صور)
0
أخبار دولية
15:46
رئيس المخابرات الفرنسية: موقع مخزون اليورانيوم الإيراني غير معروف على وجه اليقين
أخبار دولية
15:46
رئيس المخابرات الفرنسية: موقع مخزون اليورانيوم الإيراني غير معروف على وجه اليقين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
16:01
شائعات تطال توم كروز... علاقة عاطفية جديدة وتفاعل لافت من طليقته
فنّ
16:01
شائعات تطال توم كروز... علاقة عاطفية جديدة وتفاعل لافت من طليقته
0
منوعات
15:48
في تركيا... علماء آثار يكتشفون كنوزاً قديمة في حطام سفينة تعود إلى 2000 عام (صور)
منوعات
15:48
في تركيا... علماء آثار يكتشفون كنوزاً قديمة في حطام سفينة تعود إلى 2000 عام (صور)
0
آخر الأخبار
15:33
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو مهران مصطفى بعجور في منطقة طرابلس - شمال لبنان
آخر الأخبار
15:33
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو مهران مصطفى بعجور في منطقة طرابلس - شمال لبنان
0
آخر الأخبار
15:29
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على سيارة في البابلية قضاء صيدا أدت إلى سقوط شهيد
آخر الأخبار
15:29
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على سيارة في البابلية قضاء صيدا أدت إلى سقوط شهيد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-07-07
"قلتلها بحبك وطلبت إيدها"... وائل كفوري يعلنها: "تك تك قلبي" (فيديو)
فنّ
2025-07-07
"قلتلها بحبك وطلبت إيدها"... وائل كفوري يعلنها: "تك تك قلبي" (فيديو)
0
خبر عاجل
13:54
برّاك للـLBCI: الخليج يؤكّد التزامه لكنه أكّد كذلك التزامه بمساعدة لبنان وشعب الجنوب والشيعة على الأساس نفسه وهو التوصل إلى اتفاق حقيقيّ أي جداول زمنية حقيقية مهل حقيقية ونزع سلاح حقيقيّ وليس بالضرورة أن يتم ذلك بطريقة عدوانية
خبر عاجل
13:54
برّاك للـLBCI: الخليج يؤكّد التزامه لكنه أكّد كذلك التزامه بمساعدة لبنان وشعب الجنوب والشيعة على الأساس نفسه وهو التوصل إلى اتفاق حقيقيّ أي جداول زمنية حقيقية مهل حقيقية ونزع سلاح حقيقيّ وليس بالضرورة أن يتم ذلك بطريقة عدوانية
0
أخبار دولية
2025-04-28
يحيى سريع: الحوثيون سيواصلون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب
أخبار دولية
2025-04-28
يحيى سريع: الحوثيون سيواصلون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 08-07-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 08-07-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
طوني ورد يبدع بتصاميم تخطف الأنفاس...
تقارير نشرة الاخبار
14:00
طوني ورد يبدع بتصاميم تخطف الأنفاس...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
وصول ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع إلى منطقة المتحف في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:58
وصول ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع إلى منطقة المتحف في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
توسيع الحماية الإجتماعية في لبنان... ببن الطموح والتحديات
تقارير نشرة الاخبار
13:55
توسيع الحماية الإجتماعية في لبنان... ببن الطموح والتحديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
توسعة أوتوستراد نهر الكلب طبرجا... طار القرض وبقيت العجقة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
توسعة أوتوستراد نهر الكلب طبرجا... طار القرض وبقيت العجقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لكل تلاميذ شهادة الثانوية العامة... إطمئنوا! الأسئلة طبيعية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لكل تلاميذ شهادة الثانوية العامة... إطمئنوا! الأسئلة طبيعية
0
أخبار دولية
13:37
ترامب: الهجوم على إيران كان ناجحًا وواشنطن ستوافق على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا
أخبار دولية
13:37
ترامب: الهجوم على إيران كان ناجحًا وواشنطن ستوافق على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا
0
أخبار دولية
13:32
نتنياهو أمام أزمة كبيرة تجاه غزة وإمكان تراجع أحراز الصفقة
أخبار دولية
13:32
نتنياهو أمام أزمة كبيرة تجاه غزة وإمكان تراجع أحراز الصفقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الملف اللبناني جزء من جدول أعمال حافل لنتياهو في البيت الأبيض… إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الملف اللبناني جزء من جدول أعمال حافل لنتياهو في البيت الأبيض… إليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:08
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
خبر عاجل
09:52
معلومات أولية: استهداف سيارة في العيرونية قرب طرابلس
خبر عاجل
09:52
معلومات أولية: استهداف سيارة في العيرونية قرب طرابلس
3
أمن وقضاء
03:32
مطلوب في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
03:32
مطلوب في قبضة شعبة المعلومات
4
أخبار لبنان
02:21
براك زار معراب ليلا... جعجع: جمع كل سلاح غير شرعي مطلب لبناني في الأساس
أخبار لبنان
02:21
براك زار معراب ليلا... جعجع: جمع كل سلاح غير شرعي مطلب لبناني في الأساس
5
رياضة
11:40
النتائج الأولية للتحقيق في حادث وفاة جوتا صدرت... وهذا ما رجحته
رياضة
11:40
النتائج الأولية للتحقيق في حادث وفاة جوتا صدرت... وهذا ما رجحته
6
أمن وقضاء
08:51
روّج المخدرات في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
08:51
روّج المخدرات في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفه
7
أخبار لبنان
01:21
برّاك لجعجع: لا علاقة لنا بمشاكلكم (الأخبار)
أخبار لبنان
01:21
برّاك لجعجع: لا علاقة لنا بمشاكلكم (الأخبار)
8
أخبار لبنان
05:12
قائد الجيش استقبل توماس براك... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
05:12
قائد الجيش استقبل توماس براك... وهذا ما جرى بحثه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More