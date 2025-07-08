الشيخ نعيم قاسم: السيد نصرالله أبلغ الرئيس بري في 25 أيلول بالموافقة على هدنة لـ21 يومًا وأرسل بري إلينا المقترح الذي ناقشه مع هوكستين ووضعنا ملاحظات وجاء الإتفاق وتمت الموافقة عليه بإجماع الشورى

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