الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

التحكم المروري: ٩ جرحى نتيجة حادث اصطدام فان لنقل الركاب بالفاصل الوسطي على أوتوستراد البالما باتجاه طرابلس

آخر الأخبار
2025-07-08 | 23:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
التحكم المروري: ٩ جرحى نتيجة حادث اصطدام فان لنقل الركاب بالفاصل الوسطي على أوتوستراد البالما باتجاه طرابلس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
التحكم المروري: ٩ جرحى نتيجة حادث اصطدام فان لنقل الركاب بالفاصل الوسطي على أوتوستراد البالما باتجاه طرابلس

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

المروري:

نتيجة

اصطدام

الركاب

بالفاصل

الوسطي

أوتوستراد

البالما

باتجاه

طرابلس

LBCI التالي
احصاءات غرفة التحكم المروري: ٢٣ جريحا في ١٤ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
شائعات تطال توم كروز... علاقة عاطفية جديدة وتفاعل لافت من طليقته
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:18

مراسلة الـLBCI في حيفا آمال شحادة: مسؤولان اسرائيليان يؤكدان لقاء رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في أبوظبي والتوقع أن تأخير إقلاع طائرة نتنياهو ثلاث ساعات مرتبط باللقاء

LBCI
آخر الأخبار
04:15

فوز علي مطر برئاسة إتحاد بلديات ساحل الزهراني بالتزكية وعبد المسيح الطيار نائبًا للرئيس

LBCI
آخر الأخبار
04:09

الرئيس عون وصل إلى القصر الرئاسي القبرصي حيث استقبله الرئيس القبرصي وجرى عرض لحرس الشرف ثم وضع إكليلًا من الزهر على نصب الرئيس مكاريوس

LBCI
آخر الأخبار
04:09

مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة O- في مستشفى رزق... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 70339494

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:18

مراسلة الـLBCI في حيفا آمال شحادة: مسؤولان اسرائيليان يؤكدان لقاء رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في أبوظبي والتوقع أن تأخير إقلاع طائرة نتنياهو ثلاث ساعات مرتبط باللقاء

LBCI
آخر الأخبار
04:15

فوز علي مطر برئاسة إتحاد بلديات ساحل الزهراني بالتزكية وعبد المسيح الطيار نائبًا للرئيس

LBCI
آخر الأخبار
04:09

الرئيس عون وصل إلى القصر الرئاسي القبرصي حيث استقبله الرئيس القبرصي وجرى عرض لحرس الشرف ثم وضع إكليلًا من الزهر على نصب الرئيس مكاريوس

LBCI
آخر الأخبار
04:09

مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة O- في مستشفى رزق... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 70339494

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
01:27

مصدر لـ"الأخبار": براك لا يهدف إلى كسب ودّ أحد من المسؤولين اللبنانيين

LBCI
أمن وقضاء
04:04

دوريات لشرطة بلدية طرابلس وضبط مخالفات حرق النحاس والنكاشة

LBCI
منوعات
03:54

خلال زيارة ماكرون إلى بريطانيا... كيت ميدلتون تتألق للمرة الأولى بإطلالة من توقيع ديور (صور)

LBCI
أخبار دولية
03:54

أوكرانيا: روسيا شنت أوسع هجوم بمسيّرات وصواريخ منذ بدء الغزو

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:46

وزيرة التربية ريما كرامي للـLBCI: التعليم المهني مهم جدا وأساسي ولدينا فكرة خاطئة عنه في مجتمعنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:17

قاسم: نعمل على تنسيق الأدوار على الساحة في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:36

برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

طوني ورد يبدع بتصاميم تخطف الأنفاس...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

وصول ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع إلى منطقة المتحف في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

توسيع الحماية الإجتماعية في لبنان... ببن الطموح والتحديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

توسعة أوتوستراد نهر الكلب طبرجا... طار القرض وبقيت العجقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لكل تلاميذ شهادة الثانوية العامة... إطمئنوا! الأسئلة طبيعية

LBCI
أخبار دولية
13:37

ترامب: الهجوم على إيران كان ناجحًا وواشنطن ستوافق على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:52

معلومات أولية: استهداف سيارة في العيرونية قرب طرابلس

LBCI
رياضة
11:40

النتائج الأولية للتحقيق في حادث وفاة جوتا صدرت... وهذا ما رجحته

LBCI
أمن وقضاء
08:51

روّج المخدرات في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
أخبار لبنان
05:12

قائد الجيش استقبل توماس براك... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
منوعات
12:45

بعد فيديو الصفعة... بريجيت ماكرون "تضرب من جديد" وهذه المرة بـ"التجاهل" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
14:36

برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا

LBCI
خبر عاجل
10:02

القوات الجوية الإسرائيلية: طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيليّ قصفت عنصرًا بارزًا في تنظيم "حماس" في منطقة طرابلس شمال لبنان

LBCI
خبر عاجل
13:54

برّاك تعليقًا على كلام نعيم قاسم الرافض لتسليم السلاح للـLBCI: التفاوض لبنانيّ تقليديّ إذ إنها مفاوضات مستمرة حتى يكون الجميع مستعدين فعلًا لإبرام اتفاق حقيقيّ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More