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o
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o
متن
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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا يوم أمس في منطقة بابلية في جنوب لبنان وقضينا على المدعو حسين علي مزهر مسؤول إدارة النيران في قطاع الزهراني التابع لوحدة بدر في حزب الله
آخر الأخبار
2025-07-09 | 01:39
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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا يوم أمس في منطقة بابلية في جنوب لبنان وقضينا على المدعو حسين علي مزهر مسؤول إدارة النيران في قطاع الزهراني التابع لوحدة بدر في حزب الله
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