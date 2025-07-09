البورصة المصرية: استئناف التداول اعتبارا من اليوم بعد انقطاع للاتصالات جراء حريق يوم الاثنين بوسط القاهرة

رويترز نقلا عن مصدر بشركة للأمن البحري: سفن وفريق أمني يطلقون مهمة لإجلاء طاقم سفينة إترنيتي سي التي ترفع علم ليبيريا وهوجمت قبالة اليمن

رويترز نقلا عن مصدر بشركة للأمن البحري: سفن وفريق أمني يطلقون مهمة لإجلاء طاقم سفينة إترنيتي سي التي ترفع علم ليبيريا وهوجمت قبالة اليمن

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا يوم أمس في منطقة بابلية في جنوب لبنان وقضينا على المدعو حسين علي مزهر مسؤول إدارة النيران في قطاع الزهراني التابع لوحدة بدر في حزب الله