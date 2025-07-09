"الريجي": ضبط سجائر إلكترونية مهربة في الأوزاعي ومار الياس والنويري

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان أنها "واصلت عمليات ضبط المصنوعات التبغية المهربة والمزورة بواسطة جهاز مكافحة التهريب التابع لها".



وأوضحت انه "في هذا الإطار، ضبطت دوريات الجهاز كميات كبيرة من السجائر الالكترونية المهربة، نتيجة عمليات دهم في مناطق الأوزاعي ومار الياس والنويري. وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".