وزيرة التربية: كل الإجراءات لمراعاة الظروف إتخذت ومن يديرون هذا العملية هم الأساتذة

وزيرة التربية: نحن نعمل على قدم وساق واستعملنا كل الموارد ونحن لبنانيون ونعلم سريعًا ما الذي علينا فعله

وزيرة التربية: نحن نعمل على قدم وساق واستعملنا كل الموارد ونحن لبنانيون ونعلم سريعًا ما الذي علينا فعله

النائب قاسم هاشم للـLBCI: الأمور اليوم أصبحت في مكان آخر فقد أصبحنا في واقع متغير وبلدنا يتعرض لعدوان ومن المفترض أن يكون هناك أولوية لوقفه