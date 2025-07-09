وزيرة التربية ريما كرامي للـLBCI: التعليم المهني مهم جدا وأساسي ولدينا فكرة خاطئة عنه في مجتمعنا

خلال زيارة ماكرون إلى بريطانيا... كيت ميدلتون تتألق للمرة الأولى بإطلالة من توقيع ديور (صور)

خلال زيارة ماكرون إلى بريطانيا... كيت ميدلتون تتألق للمرة الأولى بإطلالة من توقيع ديور (صور)

وزيرة التربية: نحن نعمل على قدم وساق واستعملنا كل الموارد ونحن لبنانيون ونعلم سريعًا ما الذي علينا فعله