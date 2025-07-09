الرئيس القبرصي أكد خلال استقباله الرئيس عون على دور لبنان في المنطقة وأهميته بالنسبة إلى أوروبا وعلى عمق العلاقات اللبنانية–القبرصية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وعبر عون من جهته عن سعادته بزيارة قبرص وبحث مواضيع ذات إهتمام مشترك

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