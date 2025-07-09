الرئيس القبرصي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عون: تحدثنا عن التطورات في المنطقة التي تؤثر بشكل مباشر على بلداننا

الرئيس القبرصي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عون: قبرص بالقول وبالفعل هي الداعم المتحمس لتوطيد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان

الرئيس القبرصي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عون: قبرص بالقول وبالفعل هي الداعم المتحمس لتوطيد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان

الرئيس القبرصي أكد خلال استقباله الرئيس عون على دور لبنان في المنطقة وأهميته بالنسبة إلى أوروبا وعلى عمق العلاقات اللبنانية–القبرصية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وعبر عون من جهته عن سعادته بزيارة قبرص وبحث مواضيع ذات إهتمام مشترك