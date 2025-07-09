الرئيس القبرصي: رخاء واستقرار لبنان هو ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لقبرص وهذه الرسالة التي نرسلها الى بروكسل واستقرار لبنان ليس لمصلحة قبرص فقط بل لمصلحة الاتحاد الأوروبي أيضا

الرئيس القبرصي: قبرص ما زالت أكثر صديق ثباتا مع لبنان وتستطيعون أن تجدوا الدعم من قبرص

الرئيس القبرصي: قبرص ما زالت أكثر صديق ثباتا مع لبنان وتستطيعون أن تجدوا الدعم من قبرص

الرئيس القبرصي: موقفنا واضح ونحن ندعم إستقرار ووحدة وسيادة أراضي لبنان وقبرص ليست فقط رفيق درب فهي تقوم بدور رائد في العلاقات بين الإتحاد الأوروبي ولبنان وتعد سفيرًا للبنان لدى الإتحاد