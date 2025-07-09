الرئيس عون من قبرص: للسلام العادل عبر الحوار لتبادل كل الحقوق ونحن نؤمن أن ما يجمعه التاريخ والجغرافيا لا تفرقه الأرقام والحسابات

الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس القبرصي: أعبر عن إمتناننا للدعم على مر الزمن من لبنان في ما يتعلق بالقضية القبرصية ودعمكم ثابت وملتزم في كافة المحافل الدولية