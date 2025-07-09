الرئيس عون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس القبرصي: نؤمن أن ما يجمعه التاريخ والجغرافيا لا تفرقه الأرقام والأعداد والحسابات من أي نوع كانت وكلما هبّت لدى أي منا عاصفة وجد كلّ منا ملجأ كريما لدى الآخر حتى أصبحنا بلدين وشعبين كل ما بينهما قضايا مشتركة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك