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o
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o
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o
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o
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الرئيس عون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس القبرصي: نؤمن أن ما يجمعه التاريخ والجغرافيا لا تفرقه الأرقام والأعداد والحسابات من أي نوع كانت وكلما هبّت لدى أي منا عاصفة وجد كلّ منا ملجأ كريما لدى الآخر حتى أصبحنا بلدين وشعبين كل ما بينهما قضايا مشتركة
آخر الأخبار
2025-07-09 | 05:31
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الرئيس عون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس القبرصي: نؤمن أن ما يجمعه التاريخ والجغرافيا لا تفرقه الأرقام والأعداد والحسابات من أي نوع كانت وكلما هبّت لدى أي منا عاصفة وجد كلّ منا ملجأ كريما لدى الآخر حتى أصبحنا بلدين وشعبين كل ما بينهما قضايا مشتركة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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