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نتنياهو لفوكس بيزنس: نتحدث عن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يتم خلالها إعادة نصف الرهائن الأحياء والمتوفين

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2025-07-09 | 06:35
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نتنياهو لفوكس بيزنس: نتحدث عن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يتم خلالها إعادة نصف الرهائن الأحياء والمتوفين
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نتنياهو لفوكس بيزنس: نتحدث عن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يتم خلالها إعادة نصف الرهائن الأحياء والمتوفين

 
 
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