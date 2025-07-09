نتنياهو لفوكس بيزنس: ننظر لإمكان فتح طرق تجارية تربط آسيا وأوروبا مرورًا بالجزيرة العربية وصولًا إلى إسرائيل

الجزيرة نقلًا عن الجيش الإسرائيليّ: مقاتلون من اللواء 300 توجهوا لتنفيذ عمليات خاصة ومنع إعادة تموضع حزب الله في مناطق جنوب لبنان

الجزيرة نقلًا عن الجيش الإسرائيليّ: مقاتلون من اللواء 300 توجهوا لتنفيذ عمليات خاصة ومنع إعادة تموضع حزب الله في مناطق جنوب لبنان

اليونان تتوقف عن قبول طلبات اللجوء من مهاجرين قادمين في قوارب من إفريقيا