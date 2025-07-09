الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد استمرار جهود قطر مع الشركاء إقليميًا ودوليًا لخفض التصعيد

القنصلية الروسية في طهران تستأنف عملها بعد تعليقه لثلاثة أسابيع

القنصلية الروسية في طهران تستأنف عملها بعد تعليقه لثلاثة أسابيع

تايمز أوف إسرائيل: وصول شحنة من عشرات الجرافات من الولايات المتحدة للجيش الإسرائيليّ بعد أشهر من التأخير