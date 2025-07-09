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القناة 12 الإسرائيلية: عائلات رهائن تلقت دعوة لحضور اجتماع في البيت الأبيض مساءً وبعده ستلتقي نتنياهو

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2025-07-09 | 08:47
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القناة 12 الإسرائيلية: عائلات رهائن تلقت دعوة لحضور اجتماع في البيت الأبيض مساءً وبعده ستلتقي نتنياهو
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القناة 12 الإسرائيلية: عائلات رهائن تلقت دعوة لحضور اجتماع في البيت الأبيض مساءً وبعده ستلتقي نتنياهو

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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