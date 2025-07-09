الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الخزانة الأميركية: أميركا تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
آخر الأخبار
2025-07-09 | 10:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الخزانة الأميركية: أميركا تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الأميركية:
أميركا
عقوبات
إضافية
مرتبطة
بإيران
التالي
التحكم المروري: ٩ جرحى نتيجة حادث اصطدام فان لنقل الركاب بالفاصل الوسطي على أوتوستراد البالما باتجاه طرابلس
شائعات تطال توم كروز... علاقة عاطفية جديدة وتفاعل لافت من طليقته
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:22
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: هناك حاجة إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ”حزب الله
أخبار لبنان
12:22
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: هناك حاجة إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ”حزب الله
0
خبر عاجل
12:18
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: لا نريد أن نرى “حزب الله” أو أي جماعة أخرى في لبنان تستعيد قدرتها على ارتكاب أعمال عنف وتهديد الأمن في لبنان أو إسرائيل
خبر عاجل
12:18
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: لا نريد أن نرى “حزب الله” أو أي جماعة أخرى في لبنان تستعيد قدرتها على ارتكاب أعمال عنف وتهديد الأمن في لبنان أو إسرائيل
0
خبر عاجل
12:17
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: الإصلاحات الأمنية وحدها لا تكفي في لبنان فلإقرار إصلاحات اقتصادية وقضائية حاسمة لضمان استقراره الماليّ واستعادة ثقة المجتمع الدوليّ وعلى البرلمان التحرك لإقرار قانون اعادة هيكلة المصارف وتشريع استقلالية القضاء
خبر عاجل
12:17
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: الإصلاحات الأمنية وحدها لا تكفي في لبنان فلإقرار إصلاحات اقتصادية وقضائية حاسمة لضمان استقراره الماليّ واستعادة ثقة المجتمع الدوليّ وعلى البرلمان التحرك لإقرار قانون اعادة هيكلة المصارف وتشريع استقلالية القضاء
0
خبر عاجل
12:15
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: نحتاج إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ”حزب الله” والجهات غير الحكومية في أنحاء البلاد بشكل كامل
خبر عاجل
12:15
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: نحتاج إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ”حزب الله” والجهات غير الحكومية في أنحاء البلاد بشكل كامل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:22
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: هناك حاجة إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ”حزب الله
أخبار لبنان
12:22
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: هناك حاجة إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ”حزب الله
0
أخبار دولية
12:08
الحوثيون يتبنون الهجوم على سفينة شحن في البحر الأحمر الإثنين
أخبار دولية
12:08
الحوثيون يتبنون الهجوم على سفينة شحن في البحر الأحمر الإثنين
0
آخر الأخبار
11:57
ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 30% على الجزائر و العراق و ليبيا اعتبارًا من أوّل آب
آخر الأخبار
11:57
ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 30% على الجزائر و العراق و ليبيا اعتبارًا من أوّل آب
0
آخر الأخبار
11:03
رويترز: الحوثيون في اليمن يعلنون مسؤوليتهم عن غرق السفينة إترنيتي سي في البحر الأحمر
آخر الأخبار
11:03
رويترز: الحوثيون في اليمن يعلنون مسؤوليتهم عن غرق السفينة إترنيتي سي في البحر الأحمر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
12:45
بعد فيديو الصفعة... بريجيت ماكرون "تضرب من جديد" وهذه المرة بـ"التجاهل" (فيديو)
منوعات
12:45
بعد فيديو الصفعة... بريجيت ماكرون "تضرب من جديد" وهذه المرة بـ"التجاهل" (فيديو)
0
خبر عاجل
12:15
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: نحتاج إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ”حزب الله” والجهات غير الحكومية في أنحاء البلاد بشكل كامل
خبر عاجل
12:15
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: نحتاج إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ”حزب الله” والجهات غير الحكومية في أنحاء البلاد بشكل كامل
0
أمن وقضاء
13:26
بطاريات مفخخة وخلايا داعشية ومجموعات مسلحة... أخبار وروايات بعضها من نسج التهويل
أمن وقضاء
13:26
بطاريات مفخخة وخلايا داعشية ومجموعات مسلحة... أخبار وروايات بعضها من نسج التهويل
0
أخبار لبنان
2025-07-08
شركة إماراتية تنقل للرئيس عون رغبتها في المساهمة بتنفيذ مشاريع حيوية في لبنان
أخبار لبنان
2025-07-08
شركة إماراتية تنقل للرئيس عون رغبتها في المساهمة بتنفيذ مشاريع حيوية في لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة... ومحطتها اليوم في بلدة بقنايا
تقارير نشرة الاخبار
07:56
جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة... ومحطتها اليوم في بلدة بقنايا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
وسط أجواء هادئة... إنطلاق الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة
تقارير نشرة الاخبار
07:49
وسط أجواء هادئة... إنطلاق الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة
0
أخبار لبنان
06:21
سلام: إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها رغم كل الظروف هو رسالة بأن الدولة تستعيد عافيتها
أخبار لبنان
06:21
سلام: إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها رغم كل الظروف هو رسالة بأن الدولة تستعيد عافيتها
0
أخبار لبنان
06:01
الرئيس عون في المؤتمر الصحافي اللبناني - القبرصي: أعمق ما نريده السلام العادل عبر الحوار
أخبار لبنان
06:01
الرئيس عون في المؤتمر الصحافي اللبناني - القبرصي: أعمق ما نريده السلام العادل عبر الحوار
0
أخبار دولية
03:50
أوجلان: تخلي حزب العمال الكردستاني عن سلاحه سيحصل "سريعا"
أخبار دولية
03:50
أوجلان: تخلي حزب العمال الكردستاني عن سلاحه سيحصل "سريعا"
0
آخر الأخبار
03:46
وزيرة التربية ريما كرامي للـLBCI: التعليم المهني مهم جدا وأساسي ولدينا فكرة خاطئة عنه في مجتمعنا
آخر الأخبار
03:46
وزيرة التربية ريما كرامي للـLBCI: التعليم المهني مهم جدا وأساسي ولدينا فكرة خاطئة عنه في مجتمعنا
0
تقارير نشرة الاخبار
16:17
قاسم: نعمل على تنسيق الأدوار على الساحة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
16:17
قاسم: نعمل على تنسيق الأدوار على الساحة في لبنان
0
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
طوني ورد يبدع بتصاميم تخطف الأنفاس...
تقارير نشرة الاخبار
14:00
طوني ورد يبدع بتصاميم تخطف الأنفاس...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:50
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يدمر بنى تحتية خاصة بحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
06:50
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يدمر بنى تحتية خاصة بحزب الله في جنوب لبنان
2
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
3
منوعات
12:45
بعد فيديو الصفعة... بريجيت ماكرون "تضرب من جديد" وهذه المرة بـ"التجاهل" (فيديو)
منوعات
12:45
بعد فيديو الصفعة... بريجيت ماكرون "تضرب من جديد" وهذه المرة بـ"التجاهل" (فيديو)
4
حال الطقس
01:59
لا موجات حرّ في الأفق... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
01:59
لا موجات حرّ في الأفق... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
5
منوعات
03:00
ظهر برفقة كيت ميدلتون... ماكرون يضع نفسه في موقف محرج والسبب: غمزة! (صورة)
منوعات
03:00
ظهر برفقة كيت ميدلتون... ماكرون يضع نفسه في موقف محرج والسبب: غمزة! (صورة)
6
خبر عاجل
13:54
برّاك تعليقًا على كلام نعيم قاسم الرافض لتسليم السلاح للـLBCI: التفاوض لبنانيّ تقليديّ إذ إنها مفاوضات مستمرة حتى يكون الجميع مستعدين فعلًا لإبرام اتفاق حقيقيّ
خبر عاجل
13:54
برّاك تعليقًا على كلام نعيم قاسم الرافض لتسليم السلاح للـLBCI: التفاوض لبنانيّ تقليديّ إذ إنها مفاوضات مستمرة حتى يكون الجميع مستعدين فعلًا لإبرام اتفاق حقيقيّ
7
خبر عاجل
14:14
برّاك تعليقًا على التسريبات الصحافية في شأن تسليم طرابلس والبقاع الى سوريا للـLBCI: هذا خيال هذا كارتون
خبر عاجل
14:14
برّاك تعليقًا على التسريبات الصحافية في شأن تسليم طرابلس والبقاع الى سوريا للـLBCI: هذا خيال هذا كارتون
8
منوعات
13:00
في حادثة صادمة... محرك طائرة "يبتلع" رجلاُ في أحد أكثر مطارات إيطاليا ازدحاماً وهذه التفاصيل
منوعات
13:00
في حادثة صادمة... محرك طائرة "يبتلع" رجلاُ في أحد أكثر مطارات إيطاليا ازدحاماً وهذه التفاصيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More