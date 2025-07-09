ترامب‬⁩ يفرض رسومًا جمركية بنسبة 30% على ⁧‫الجزائر‬⁩ و ⁧‫العراق‬⁩ و ⁧‫ليبيا‬⁩ اعتبارًا من أوّل آب

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك