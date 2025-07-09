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هيئة بريطانية: فيما يتعلق بالحادث الذي وقع على بعد 51 ميلًا بحريًا غربي ميناء الحديدة اليمنيّ غرقت السفينة في موقعها

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2025-07-09 | 13:04
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هيئة بريطانية: فيما يتعلق بالحادث الذي وقع على بعد 51 ميلًا بحريًا غربي ميناء الحديدة اليمنيّ غرقت السفينة في موقعها
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هيئة بريطانية: فيما يتعلق بالحادث الذي وقع على بعد 51 ميلًا بحريًا غربي ميناء الحديدة اليمنيّ غرقت السفينة في موقعها

 
 
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