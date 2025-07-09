الجيش الإسرائيليّ يعلن "توافر الظروف" للمضي في اتفاق الرهائن في غزة

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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا يوم أمس في منطقة بابلية في جنوب لبنان وقضينا على المدعو حسين علي مزهر مسؤول إدارة النيران في قطاع الزهراني التابع لوحدة بدر في حزب الله