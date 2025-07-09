ترامب: توجد فرصة جيدة للغاية لتسوية بشأن غزة هذا الأسبوع

البورصة المصرية: استئناف التداول اعتبارا من اليوم بعد انقطاع للاتصالات جراء حريق يوم الاثنين بوسط القاهرة

البورصة المصرية: استئناف التداول اعتبارا من اليوم بعد انقطاع للاتصالات جراء حريق يوم الاثنين بوسط القاهرة

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا يوم أمس في منطقة بابلية في جنوب لبنان وقضينا على المدعو حسين علي مزهر مسؤول إدارة النيران في قطاع الزهراني التابع لوحدة بدر في حزب الله