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الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي خلال القتال في خان يونس والتحقيق الأولي خلص إلى أن إرهابيين خرجوا من نفق وهاجموا قوة عسكرية

آخر الأخبار
2025-07-09 | 16:04
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الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي خلال القتال في خان يونس والتحقيق الأولي خلص إلى أن إرهابيين خرجوا من نفق وهاجموا قوة عسكرية
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الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي خلال القتال في خان يونس والتحقيق الأولي خلص إلى أن إرهابيين خرجوا من نفق وهاجموا قوة عسكرية

 
 
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