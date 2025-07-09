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o
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الوكالة الوطنية: قصف مدفعي اسرائيلي استهدف اطراف بلدة الوزاني
آخر الأخبار
2025-07-09 | 16:14
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الوكالة الوطنية: قصف مدفعي اسرائيلي استهدف اطراف بلدة الوزاني
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