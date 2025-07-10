إحصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و7 جرحى في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

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مسؤول إسرائيلي كبير: معلومات المخابرات الإسرائيلية أظهرت أنه قبل الضربات على إيران كان اليورانيوم المخصب موجودًا في مواقع فوردو ونطنز وأصفهان وأنه ظل هناك ولم يتم نقله