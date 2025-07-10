مسؤول إسرائيلي كبير: قد يكون من الممكن الوصول إلى اليورانيوم المخصب في أصفهان لكن نقله سيكون صعبًا للغاية

مراسلة الـLBCI في حيفا آمال شحادة: إسرائيل وافقت لقطر ودول أخرى تحويل أموال وإستثمارات لإعادة تأهيل غزة أيضًا خلال وقف إطلاق النار في الصفقة القريبة

مراسلة الـLBCI في حيفا آمال شحادة: إسرائيل وافقت لقطر ودول أخرى تحويل أموال وإستثمارات لإعادة تأهيل غزة أيضًا خلال وقف إطلاق النار في الصفقة القريبة

مسؤول إسرائيلي كبير: معلومات المخابرات الإسرائيلية أظهرت أنه قبل الضربات على إيران كان اليورانيوم المخصب موجودًا في مواقع فوردو ونطنز وأصفهان وأنه ظل هناك ولم يتم نقله