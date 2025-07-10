زيلينسكي يدعو إلى فرض عقوبات على روسيا "بسرعة أكبر"

الدفاع المدنيّ في غزة: استشهاد 23 شخصًا بينهم أطفال في ضربات إسرائيلية

الدفاع المدنيّ في غزة: استشهاد 23 شخصًا بينهم أطفال في ضربات إسرائيلية

مراسلة الـLBCI من حيفا آمال شحادة: إسرائيل تفرض واقعًا على الأرض السورية في المناطق التي تطالب بعدم الانسحاب منها وتشق في جبل الشيخ طريقًا متوقع الانتهاء منه في غضون اسبوعين