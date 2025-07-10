مصادر: ستيف ويتكوف يؤجل سفره إلى الدوحة لعدم التقدم في صفقة الأسرى ونتنياهو يغادر البيت الأبيض من دون إنجاز في الملفات التي ناقشها مع الرئيس الأميركي

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