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الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف دراجة نارية عند مفترق بلدة المنصوري في قصاء صور أدى إلى سقوط شهيد وجريح

آخر الأخبار
2025-07-10 | 04:51
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الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف دراجة نارية عند مفترق بلدة المنصوري في قصاء صور أدى إلى سقوط شهيد وجريح
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الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف دراجة نارية عند مفترق بلدة المنصوري في قصاء صور أدى إلى سقوط شهيد وجريح

 
 
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