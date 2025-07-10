اليوم الثاني من الإمتحانات الرسمية... جولة لكرامي على عدد من المراكز في الجنوب

لليوم الثاني، تستكمل الامتحانات الرسمية لشهادةِ الثانوية العامة في مختلف المناطق اللبنانية.

ووزيرة التربية ريما كرامي التي تواكب سير الامتحانات على الارض منذ اليوم الاول في بيروت قامت بجولة ميدانية على عدد من المراكز في الجنوب.



في ثانوية قانا الرسمية في صور، تفقدت الطلاب وتنظيم الامتحانات الثانوية بفروعها الأربعة، مطلعةً على أوضاع الطلاب لاسيما وأن طلاب الجنوب تابعوا عامهم الدراسي في ظروف صعبة واستثنائية جراء الحرب والنزوح واستمرار الخروقات الاسرائيلية والاعتداءات.



كرامي تفقدت أيضًا سير الامتحانات في ثانوية نزيه البزري في صيدا.