جديد محادثات صفقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس...

في جديد مفاوضات صفقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وبعد أن وصفت الحركة المحادثات الجارية بأنها صعبة، سمحت اسرائيل لقطر ودول أخرى تحويل أموال واستثمارات لاعادة تأهيل غزة خلال وقف النار في الصفقة المرتقبة.