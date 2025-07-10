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o
البقاع
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o
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o
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مريض في مستشفى السان جورج - عجلتون بحاجة لدم فئة -B للتبرع الرجاء التواصل على الرقم: 231575-03
آخر الأخبار
2025-07-10 | 08:27
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مريض في مستشفى السان جورج - عجلتون بحاجة لدم فئة -B للتبرع الرجاء التواصل على الرقم: 231575-03
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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