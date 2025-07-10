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الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا

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2025-07-10 | 10:08
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الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا
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الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا

 
 
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