الشركة اليونانية: نعمل عبر قنوات متعددة للتحقق من مزاعم الحوثيين بأنهم انتشلوا بعض أفراد الطاقم بعد غرق السفينة

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مراسلة الـLBCI من حيفا آمال شحادة: إسرائيل تفرض واقعًا على الأرض السورية في المناطق التي تطالب بعدم الانسحاب منها وتشق في جبل الشيخ طريقًا متوقع الانتهاء منه في غضون اسبوعين