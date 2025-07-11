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o
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تقرير لخبراء من الأمم المتحدة: لم تكن هناك "علاقات نشطة" بين هيئة تحرير الشام السورية وتنظيم القاعدة في الأشهر الستة الماضية
آخر الأخبار
2025-07-11 | 00:26
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تقرير لخبراء من الأمم المتحدة: لم تكن هناك "علاقات نشطة" بين هيئة تحرير الشام السورية وتنظيم القاعدة في الأشهر الستة الماضية
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