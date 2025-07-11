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29
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
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31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
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نتنياهو: سنحقق السلام قريبا مع الجيران العرب
آخر الأخبار
2025-07-11 | 00:29
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نتنياهو: سنحقق السلام قريبا مع الجيران العرب
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