الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نتنياهو: سنحقق السلام قريبا مع الجيران العرب

آخر الأخبار
2025-07-11 | 00:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نتنياهو: سنحقق السلام قريبا مع الجيران العرب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نتنياهو: سنحقق السلام قريبا مع الجيران العرب

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

سنحقق

السلام

قريبا

الجيران

العرب

LBCI التالي
احصاءات غرفة التحكم: 5 جرحى في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة
تقرير لخبراء من الأمم المتحدة: لم تكن هناك "علاقات نشطة" بين هيئة تحرير الشام السورية وتنظيم القاعدة في الأشهر الستة الماضية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
04:45

هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل قررتا تأليف لجنة مصغرة لاعداد تقرير خلال اسبوعين حول طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان

LBCI
أخبار دولية
04:17

ترامب يعرب عن ثقته بجهاز الخدمة السرّية بعد سنة على محاولة اغتياله

LBCI
أخبار لبنان
04:15

وزارة الأشغال: بدء أعمال للحد من الفيضانات في جونية ضمن خطة تأهيل البنى التحتية قبل الشتاء

LBCI
آخر الأخبار
04:14

بدء الاجتماع المشترك لهيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل في عين التينة لمناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:14

بدء الاجتماع المشترك لهيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل في عين التينة لمناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان

LBCI
منوعات
04:00

في يومها العالمي... تعرفوا على قصة وأصول البطاطا المقلية

LBCI
آخر الأخبار
03:18

الخارجية الصينية: يجب ألا تصبح الرسوم الجمركية أداة للضغط على الدول وندعو للتعامل مع الخلافات بالحوار

LBCI
فنّ
03:18

بعد مرور ست سنوات على رحيلها... مروان خوري يستذكر والدته بطريقة مؤثرة (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-07-10

مراسلة الـLBCI من حيفا آمال شحادة: انتحار جنديّ إسرائيليّ من لواء غولاني خلال التحقيق معه في سجن سدي تيمان في قضية لا علاقة له فيها وقد استدعي للتحقيق معه بعد خروجه لفرصة من القتال في غزة

LBCI
آخر الأخبار
03:18

الخارجية الصينية: يجب ألا تصبح الرسوم الجمركية أداة للضغط على الدول وندعو للتعامل مع الخلافات بالحوار

LBCI
أخبار لبنان
06:20

بري دعا إلى جلسة مشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل

LBCI
آخر الأخبار
16:52

مسؤول أميركي للجزيرة: هجمات الحوثيين الأخيرة لم تستهدف سفنا أميركية بل استهدفت سفنا مرتبطة بإسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

استشهد والدها أمامها... لكنها لم تتخلّ عن طريق المعرفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

القديسة تيريز الطفل يسوع بين محبيها وعائلتها الصغيرة في الحازمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

انطلاق مهرجانات بيت الدين... فسحة أمل تتحدى الظروف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

صفقة الاسرى بين إسرائيل وحماس تعود الى المربع الاول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إسرائيل تحاول فرض أمر واقع في مرتفعات جبل الشيخ

LBCI
أخبار لبنان
13:15

إشكال جديد بين قوات اليونيفل والأهالي... وهذا ما قالته إحدى المحتجات للقوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

اليكم تفاصيل قرار منع استخدام التوك توك كوسيلة لنقل الركاب في لبنان

LBCI
اقتصاد
13:10

علبة الدخان نفسها... والسعر يتبدّل: من يضبط فوضى "الناولني"؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

لبنان ينتظر الردّين الأميركي والاسرائيلي على ورقته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:22

جدول جديد للمحروقات... هذه الأسعار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

الموظف الأكثر جدلاً في المطار طار والشبهة...فساد ورشاوى

LBCI
أمن وقضاء
05:36

تيننتي عن حادثة عيتيت: التنسيق كان قائمًا مع الجيش وجنود حفظ السلام تعرضوا للرشق بالحجارة

LBCI
أخبار لبنان
10:05

الرئيس عون للاتحاد الأوروبي: لدعم سيادة لبنان والجيش وتسريع عودة النازحين

LBCI
خبر عاجل
10:29

معلومات للـLBCI: الرئيسان عون وسلام يناقشان ملف التعيينات المالية والقضائية في بعبدا وسط معلومات عن توجه مجلس الوزراء غدا لاعلان تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف

LBCI
حال الطقس
01:51

طقس حار ورطب يسيطر على لبنان...

LBCI
خبر عاجل
12:02

الجيش الإسرائيلي: قضينا في منطقة المنصوري جنوبي لبنان على قائد المدفعية في حزب الله بقطاع الساحل

LBCI
منوعات
08:13

ماكرون يخرق البروتوكول الملكي... "هكذا تصرف ترامب خلال ولايته الأولى" (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More