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فايننشال تايمز عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: وصول ويتكوف إلى الدوحة سيكون أضمن مؤشر على قرب تحقيق تقدم
آخر الأخبار
2025-07-11 | 07:22
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فايننشال تايمز عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: وصول ويتكوف إلى الدوحة سيكون أضمن مؤشر على قرب تحقيق تقدم
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