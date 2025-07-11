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فايننشال تايمز عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: وصول ويتكوف إلى الدوحة سيكون أضمن مؤشر على قرب تحقيق تقدم

آخر الأخبار
2025-07-11 | 07:22
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فايننشال تايمز عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: وصول ويتكوف إلى الدوحة سيكون أضمن مؤشر على قرب تحقيق تقدم
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فايننشال تايمز عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: وصول ويتكوف إلى الدوحة سيكون أضمن مؤشر على قرب تحقيق تقدم

 
 
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