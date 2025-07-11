مخزومي لـ"جدل": أتمنى على رئيس الحكومة أن يمارس دوره في عملية تفعيل دور مجلس الوزراء فبعد بضعة أشهر رأينا بطءًا في عملية التطبيق كما في التعيينات مثلًا

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك